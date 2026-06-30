Sicheritz will mit Kreisky Junge ins Kino locken

Die Hauptrolle in „Bruno – Der junge Kreisky“, der jetzt beim Filmfest München Weltpremiere feierte und ab 1. Oktober bei uns im Kino zu sehen ist, spielt Nils Arztmann: „Er ist ein sowohl intellektueller als auch emotionaler Mensch – und ein hochkarätiger Schauspieler“, so Sicheritz. Der für den Film extra die HistoBeraterin Helene Maimann an Bord holte. Auch in die Wahl der Drehorte wurde viel Energie gesteckt: „Wien hat den Vorteil, dass es sehr viele Orte gibt, die ziemlich in ihrem ursprünglichen Zustand sind. Etwa die Griechengasse, wo wir etliche Straßenszenen gedreht haben. Aber es gab auch wertvolle Entdeckungen, wie etwa eine Adolf-Loos-Wohnung, die uns der Bridge Club Wien zur Verfügung gestellt hat. Dort ist meines Wissens noch nie davor gedreht worden.“