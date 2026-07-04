Kammeroper über die blutrünstigen Blumenkriege

Multimediales Experiment

Wobei der Begriff „Oper“ hier im weitesten Sinne gesehen werden darf. Eine klassische Handlung suchte man vergebens, mit den Mitteln der bildenden Kunst, Performance und viel Licht und Video schuf man vielmehr Stimmungen mit Immersionspotential. Daran beteiligt die hervorragende Klang- und Lichtregie, die das Dickicht von Mayorgas perkussiver Musik ordnete und vermittelte.