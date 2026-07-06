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Hintergrund unklar

Schüsse in Offenburger Wohnsiedlung: zwei Tote

Ausland
06.07.2026 11:26
Die Polizei musste in Offenburg zu einem Großeinsatz ausrücken. (Symbolbild)
Die Polizei musste in Offenburg zu einem Großeinsatz ausrücken. (Symbolbild)(Bild: kittyfly - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der deutschen Stadt Offenburg hat sich Montagfrüh ein blutiges Verbrechen ereignet. Durch eine Wohnsiedlung hallten mehrere Schüsse, die Polizei fand einen toten Mann und eine lebensgefährlich verletzte Frau, die kurz darauf in einem Krankenhaus starb.

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Zeugen hörten in der Händelstraße die Schüsse und verständigten gegen acht Uhr die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden in einer Hofeinfahrt vor einem Wohnhaus zwei am Boden liegende Personen.

Schwerverletzte Frau starb im Spital
Der Mann war bereits tot, die Frau war noch am Leben, wurde nach Erste-Hilfe-Maßnahmen in ein Spital gebracht und erlag dort ihren schweren Verletzungen. In der Nähe wurde außerdem eine Waffe sichergestellt.

Zur Identität der beiden Toten hat die Polizei bisher nur bekannt gegeben, dass der Mann 33 Jahre alt war. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er zunächst auf die Frau geschossen haben, ehe er die Waffe gegen sich selbst richtete. In welcher Beziehung die beiden zueinander standen, ist noch unklar.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

Keine Gefahr für die Bevölkerung
Weitere Beteiligte außer den beiden Toten dürfte es nicht gegeben haben. Der Tatort und die Umgebung wurden für die Spurensuche abgeriegelt. Die Polizei betont, dass für die Bevölkerung keine Gefahr besteht.

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