Giftige Algen für unsere Vierbeiner fatale Gefahr

Bei Hitze und Sonne sind Algen eine möglicherweise tödliche Kombination

Eigentlich sind Blaualgen ein umgangssprachlicher Ausdruck für sogenannte Cyanobakterien, die natürlicherweise in Gewässern vorkommen. Gefährlich wird es allerdings bei hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung: Dann vermehren sich diese Bakterienstämme und verfärben die Wasseroberfläche grünlich, blaugrün oder türkisfarben und bilden dabei regelrechte „Teppiche“. Auch wenn es viele Vierbeiner naturgemäß in Teiche oder Flüsse zieht – nun ist höchste Vorsicht geboten. Die Tiere müssen nicht einmal trinken, es reicht schon das Schwimmen in dem kontaminierten Wasser, erläutern Experten.