Giftige Algen für unsere Vierbeiner fatale Gefahr

Sie sehen nicht gerade „appetitlich“ aus – aber wenn viele unserer Vierbeiner Wasser sehen, sind sie kaum zu halten. Die Gefahr sind Algenteppiche, die aus gefährlichen Bakterien bestehen und unlängst einem Hund in der Stockerauer Au zum tödlichen Verhängnis wurde. Also: Achtung auf die Vierbeiner bei farblich seltsamen Wasseroberflächen!
Extreme Vorsicht ist derzeit geboten, wenn man mit seinem vierbeinigen Liebling an so manchem Gewässer vorbeikommt und der Hund daraus trinkt. In Stockerau, wo derzeit Teile der Au gesperrt sind, kam es sogar zu einem Todesfall, der Besitzer konnte seinen Liebling nicht mehr retten!
Bei Hitze und Sonne sind Algen eine möglicherweise tödliche Kombination
Eigentlich sind Blaualgen ein umgangssprachlicher Ausdruck für sogenannte Cyanobakterien, die natürlicherweise in Gewässern vorkommen. Gefährlich wird es allerdings bei hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung: Dann vermehren sich diese Bakterienstämme und verfärben die Wasseroberfläche grünlich, blaugrün oder türkisfarben und bilden dabei regelrechte „Teppiche“. Auch wenn es viele Vierbeiner naturgemäß in Teiche oder Flüsse zieht – nun ist höchste Vorsicht geboten. Die Tiere müssen nicht einmal trinken, es reicht schon das Schwimmen in dem kontaminierten Wasser, erläutern Experten.
Bei Kontakt gut abduschen, Vierbeinerverhalten genau beobachten
Die Bakterien müssen dabei nicht gleich zu Reaktionen des Tieres führen. Es ist passiert, dass sie tags darauf schwanken und sehr stark speicheln. Also: Bei ungewolltem Kontakt mit Algenschleim: gründlich abduschen und das Verhalten in den nächsten Stunden und Tags darauf genau beobachten. Bei Verdacht sofort zum Tierarzt!
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