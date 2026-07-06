Ausgeträumt – viele Tränen bei Mexiko & Brasilien!

Mit der 2:3-Niederlage gegen England ist für WM-Gastgeber Mexiko ein Traum zerplatzt! „El Tri“ muss die Koffer packen – im Achtelfinale ist Endstation. Ebenfalls aus dem Turnier ausgeschieden ist Brasilien. Der fünffache Weltmeister musste sich Norwegen mit 1:2 geschlagen geben. Stefan Maierhofer und Marco Cornelius nehmen die Spiele im WM-Studio noch etwas genauer unter die Lupe.