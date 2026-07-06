Rot-Sperre aufgehoben: Jetzt wehrt sich Belgien!

Laut einem Bericht von „The Athletic“ hat Belgien formell Berufung gegen die Entscheidung des Fußball-Weltverbandes eingelegt, dass US-Stürmer Folarin Balogun im WM-Achtelfinale am Dienstag in Seattle (2 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) doch spielberechtigt ist.