Mann in Wiener Park von Unbekannten totgeprügelt

Mann und Frau als Täter

Der Mann und seine Begleiterin waren Ermittlungen zufolge von zwei Unbekannten – ebenfalls ein Mann und eine Frau – zunächst angepöbelt worden, die Täter waren mit E-Scootern unterwegs. Gleich darauf kam es zum Gewaltexzess. Das männliche Opfer, es dürfte sich um einen Algerier handeln, wurde in weiterer Folge mit Fäusten traktiert. Die Schläge trafen ihn ins Gesicht und gegen den Kopf. Angreifer war offenbar der männliche Täter.