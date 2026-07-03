Spritpreise legten nach Reduktion der Bremse zu

Tanken in Tschechien und Slowenien billiger

Am Freitag war Tanken in Italien, Frankreich und Deutschland teurer als in Österreich. Billiger war es hingegen in Tschechien, Slowenien und Kroatien. „Es macht sich auf jeden Fall bezahlt, vor der Abfahrt die Treibstoffpreise im Urlaubsland zu checken (...). Weniger Gedanken müssen sich hingegen E-Autonutzer machen, die mit der ARBÖ-E-Klubkarte laden: In Europa fallen keine Roaminggebühren an, daher kostet die Ladung je nach Tarifmodell gleich viel wie in Österreich“, sagte Sprecher Sebastian Obrecht.