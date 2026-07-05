House Blown Up: “I Don’t Want to Go to a Nursing Home!”

“Our whole house shook!” “It almost threw me out of bed!” These are just two of the many comments that caused a stir on social media in the early hours of Sunday morning, starting at exactly 12:35 a.m. A deafening bang jolted countless people awake in a residential neighborhood in Vienna’s Floridsdorf district. Some thought it was a bomb or a plane crash; others even believed the earth was shaking. The true story behind the tragedy on Karl-Benz-Weg is likely no less tragic.