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House Blown Up: “I Don’t Want to Go to a Nursing Home!”

Nachrichten
05.07.2026 19:01
All that remained of the single-family home on Karl-Benz-Weg on the outskirts of Vienna was a ...
All that remained of the single-family home on Karl-Benz-Weg on the outskirts of Vienna was a pile of rubble.(Bild: Krone-Collage/Martin A. Jöchl, Berufsrettung Wien)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Porträt von Stefan Steinkogler
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Martina Münzer-Greier , Stefan Steinkogler und Sandra Pichler-Ramsauer

An elderly man wanted to stay in his own home. Then, early Sunday morning, his house on the outskirts of Vienna was blown up; he and eight of his neighbors were injured. The 93-year-old is said to have deliberately caused the tragedy. The “Krone” spoke with the neighbor who became a lifesaver.

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“Our whole house shook!” “It almost threw me out of bed!” These are just two of the many comments that caused a stir on social media in the early hours of Sunday morning, starting at exactly 12:35 a.m. A deafening bang jolted countless people awake in a residential neighborhood in Vienna’s Floridsdorf district. Some thought it was a bomb or a plane crash; others even believed the earth was shaking. The true story behind the tragedy on Karl-Benz-Weg is likely no less tragic.

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