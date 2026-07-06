Weltweit erstes Holzhotel ragt in Flughafen-Himmel

Errichter ist stolz, „mehr“ als ein normales Haus geschaffen zu haben

„Wir wollten zeigen, dass nicht nur Einfamilienhäuser in Holz gebaut werden können, sondern es auch möglich ist, ein Hotel dieser Größenordnung so umweltfreundlich zu errichten“, sagt MAMMA-Geschäftsführer Herbert Pinzolits. Flughafen-Vorstand Günther Ofner unterstreicht, dass sich das Gebäude perfekt in die Nachhaltigkeitsstrategie des Airports einfügt: Seit 2023 arbeite der Flughafen CO2-neutral, zudem werde bereits fast die Hälfte des Strombedarfs selbst erzeugt. Mit dem dritten Hotel wächst jedenfalls die Kapazität rund um den Standort auf beachtenswerte 1400 Zimmer.