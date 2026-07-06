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In Schwechat

Weltweit erstes Holzhotel ragt in Flughafen-Himmel

Niederösterreich
06.07.2026 16:00
Mit dem „Leonardo Smart“ am Flughafen Wien-Schwechat ist das größte Hotel der Welt in ...
Mit dem „Leonardo Smart“ am Flughafen Wien-Schwechat ist das größte Hotel der Welt in Holzbauweise in Niederösterreich entstanden.(Bild: Leonardo Hotels Central Europe)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Am Flughafen Wien gibt es seit Kurzem ein neues Hotel. Dabei handelt es sich nicht nur um das größte Hotel Niederösterreichs, die Architektur macht die Bleibe einzigartig un ökologisch...

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Mit dem jetzt eröffneten „Leonardo Smart“ am Flughafen Wien-Schwechat ist das größte Hotel der Welt in Holzbauweise in Niederösterreich entstanden. Duft der großen weiten Tannenwelt inklusive!

Nur 13 Monate Bauzeit mit vorgefertigten Holzelementen
Das kühn entworfene, 510-Zimmer-Hotel wurde von der österreichischen MAMMA Group, einem auf Hotelentwicklung und -betrieb spezialisierten Unternehmen, in nur 13 Monaten mit vorgefertigten Holzelementen errichtet – ein global einzigartiges Vorzeigeprojekt für absolut klimafreundliches Bauen.

von links: Thomas Neubauer, Günther Ofner, Herbert Pinzolits, Johanna Mikl-Leitner, Katharina ...
von links: Thomas Neubauer, Günther Ofner, Herbert Pinzolits, Johanna Mikl-Leitner, Katharina Fraissl, Stephan Löwel, Wolfgang Scheibenpflug(Bild: Flughafen Wien)

Errichter ist stolz, „mehr“ als ein normales Haus geschaffen zu haben
„Wir wollten zeigen, dass nicht nur Einfamilienhäuser in Holz gebaut werden können, sondern es auch möglich ist, ein Hotel dieser Größenordnung so umweltfreundlich zu errichten“, sagt MAMMA-Geschäftsführer Herbert Pinzolits. Flughafen-Vorstand Günther Ofner unterstreicht, dass sich das Gebäude perfekt in die Nachhaltigkeitsstrategie des Airports einfügt: Seit 2023 arbeite der Flughafen CO2-neutral, zudem werde bereits fast die Hälfte des Strombedarfs selbst erzeugt. Mit dem dritten Hotel wächst jedenfalls die Kapazität rund um den Standort auf beachtenswerte 1400 Zimmer.

Zitat Icon

Das Hotel ist konsequent auf die Bedürfnisse moderner Reisender ausgerichtet – insbesondere von Flugreisenden und Airlinecrews, die flexible Services erwarten.

Stephan Löwel, Leonardo Hotels

Bild: Martin Steiger

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner spricht zu Recht von einer „Weltpremiere“ und einem starken Signal für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Niederösterreich. Auch Wolfgang Scheibenpflug, Leiter der Immobilien- und Standortentwicklung des Flughafens, sieht das Rekordhotel als Meilenstein für die kontinuierlich wachsende AirportCity, die sich immer stärker als nachhaltiger Wirtschaftsstandort im Wiener Umland positioniert.

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