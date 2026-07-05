Junge Raser in Graz: Pkw- und Führerscheinabnahmen

Mit Auto- und Führerscheinabnahmen endeten in der Nacht auf Sonntag mehrere Raser-Fahrten junger Lenker im Grazer Stadtgebiet. Auf der Triester Straße wurden bis zu 123 km/h gemessen.
Zunächst wurde die Polizei kurz vor 23 Uhr auf ein Duo aufmerksam, das sich anscheinend ein Rennen auf der Ausfahrtstraße Richtung Süden lieferte. Bei dem 22-jährigen Rumänen und dem 25-jährigen Kosovaren wurden jeweils rund 123 km/h (schon nach Abzug der Messtoleranz) gemessen.
Wenig später konnten die Raser – einer von ihnen hatte nur einen Probeführerschein – angehalten werden. Konsequenz: Beide Führerscheine wurden vorläufig eingezogen, die Autos wurden nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde beschlagnahmt und abgeschleppt.
Zweiter Vorfall kurz nach Mitternacht
Dass die Triester Straße in letzter Zeit verstärkt zur illegalen Rennstrecke wird, stellte ein weiterer Vorfall nur gut eine Stunde später unter Beweis: Kurz nach Mitternacht maß die Polizei bei einem weiteren, noch jüngeren Lenker erneut eine horrende Geschwindigkeit im Stadtgebiet, diesmal waren es 100 km/h. Auch ihm, einem 19-jährigen Kosovaren, wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Alle drei Raser wurden angezeigt.
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