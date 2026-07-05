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123 km/h in der Stadt

Junge Raser in Graz: Pkw- und Führerscheinabnahmen

Steiermark
05.07.2026 11:05
Die Grazer Triester Straße: In den Abend- und Nachtstunden entwickelt sie sich immer mehr zur ...
Die Grazer Triester Straße: In den Abend- und Nachtstunden entwickelt sie sich immer mehr zur Raser-Strecke.(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von Steirerkrone

Mit Auto- und Führerscheinabnahmen endeten in der Nacht auf Sonntag mehrere Raser-Fahrten junger Lenker im Grazer Stadtgebiet. Auf der Triester Straße wurden bis zu 123 km/h gemessen.

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Zunächst wurde die Polizei kurz vor 23 Uhr auf ein Duo aufmerksam, das sich anscheinend ein Rennen auf der Ausfahrtstraße Richtung Süden lieferte. Bei dem 22-jährigen Rumänen und dem 25-jährigen Kosovaren wurden jeweils rund 123 km/h (schon nach Abzug der Messtoleranz) gemessen.

Wenig später konnten die Raser – einer von ihnen hatte nur einen Probeführerschein – angehalten werden. Konsequenz: Beide Führerscheine wurden vorläufig eingezogen, die Autos wurden nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde beschlagnahmt und abgeschleppt.

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Zweiter Vorfall kurz nach Mitternacht
Dass die Triester Straße in letzter Zeit verstärkt zur illegalen Rennstrecke wird, stellte ein weiterer Vorfall nur gut eine Stunde später unter Beweis: Kurz nach Mitternacht maß die Polizei bei einem weiteren, noch jüngeren Lenker erneut eine horrende Geschwindigkeit im Stadtgebiet, diesmal waren es 100 km/h. Auch ihm, einem 19-jährigen Kosovaren, wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Alle drei Raser wurden angezeigt.

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