Junge Raser in Graz: Pkw- und Führerscheinabnahmen

Zweiter Vorfall kurz nach Mitternacht

Dass die Triester Straße in letzter Zeit verstärkt zur illegalen Rennstrecke wird, stellte ein weiterer Vorfall nur gut eine Stunde später unter Beweis: Kurz nach Mitternacht maß die Polizei bei einem weiteren, noch jüngeren Lenker erneut eine horrende Geschwindigkeit im Stadtgebiet, diesmal waren es 100 km/h. Auch ihm, einem 19-jährigen Kosovaren, wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Alle drei Raser wurden angezeigt.