Mit Probeschein und 140 km/h (!) durch Graz gerast

Samstagnacht wurde eine Grazer Polizeistreife auf zwei Pkw aufmerksam, die mit einer Geschwindigkeit von 140 km/h im Ortsgebiet unterwegs waren.
Die beiden Lenker, ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Weiz und ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung, fielen gegen 1.30 Uhr bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle auf der Triester Straße in Graz auf. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen verständigt, die jungen Autofahrer konnten kurz darauf festgenommen werden. Sie waren von Norden kommend Richtung Süden unterwegs.
Autos und Führerschein weg
Beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen. Sie sind beide noch Probeführerscheinbesitzer. Zudem wurden ihre Fahrzeuge über behördliche Anordnung vorläufig beschlagnahmt und sie wurden angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.