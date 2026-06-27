Mit Probeschein und 140 km/h (!) durch Graz gerast

Die beiden Lenker, ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Weiz und ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung, fielen gegen 1.30 Uhr bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle auf der Triester Straße in Graz auf. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen verständigt, die jungen Autofahrer konnten kurz darauf festgenommen werden. Sie waren von Norden kommend Richtung Süden unterwegs.