136 km/h im Stadtgebiet: Führerschein und Auto weg

„Lobenswerte“ Geste: 14 Mio. Euro nach Todesdrama
Liverpool hilft Witwe
Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit war ein Grazer in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet unterwegs. Seine Raserei auf der Triester Straße kostete ihn Führerschein und Pkw.
Auf der Ausfahrtsstraße im Bezirk Puntigam kommt es immer wieder zu massiven Geschwindigkeitsübertretungen. In der Nacht auf Samstag legte sich die Polizei einmal mehr auf die Lauer, und kurz nach Mitternacht ging ihr ein rücksichtsloser Raser ins Netz.
Das Radargerät der Polizisten zeigte beim Pkw des Grazers 136 km/h an. An dieser Stelle sind 50 Stundenkilometer erlaubt. Dem 27-Jährigen wurde sofort der Führerschein abgenommen, auf Anordnung der zuständigen Sicherheitsbehörde wurde auch sein Wagen vorläufig beschlagnahmt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.