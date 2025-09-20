Raser ohne „Schein“ in Graz mit 130 km/h gemessen

Betrunkener Verkehrsrowdy

Während der Nachfahrt missachtete der BMW-Lenker zudem das Rotlicht der Ampel im Bereich „Maut Puntigam“. Kurz darauf wurde der Raser angehalten. Und die Beamten staunten nicht schlecht, als sie den jungen Mann kontrollierten und wiedererkannten: Sie hatten ihn nämlich vor knapp neun Monaten mit demselben Auto an fast exakt derselben Örtlichkeit mit 122 km/h erwischt. Seitdem besitzt der Grazer auch keinen Führerschein mehr.