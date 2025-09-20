Raser ohne „Schein“ in Graz mit 130 km/h gemessen

Unfassbar! Mit 130 km/h wurde ein Autolenker in der Nacht auf Samstag im Grazer Stadtgebiet gemessen. Wie sich herausstellte, hat der 20-Jährige keinen Führerschein, weil er an fast derselben Stelle von denselben Beamten im Vorjahr mit 122 km/h geblitzt wurde. Diesmal war er auch alkoholisiert!
Kurz nach zwei Uhr früh fiel einer Streife der Landesverkehrsabteilung in der Triesterstraße (Höhe Zentralfriedhof) ein Fahrzeug mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten eine Geschwindigkeit von 130 km/h messen.
Betrunkener Verkehrsrowdy
Während der Nachfahrt missachtete der BMW-Lenker zudem das Rotlicht der Ampel im Bereich „Maut Puntigam“. Kurz darauf wurde der Raser angehalten. Und die Beamten staunten nicht schlecht, als sie den jungen Mann kontrollierten und wiedererkannten: Sie hatten ihn nämlich vor knapp neun Monaten mit demselben Auto an fast exakt derselben Örtlichkeit mit 122 km/h erwischt. Seitdem besitzt der Grazer auch keinen Führerschein mehr.
Der 20-Jährige, bei dem der Alko-Test eine „mittelgradige Alkoholisierung“ ergab, wird nun erneut wegen diverser Übertretungen angezeigt. Führerschein konnte ihm ja keiner mehr abgenommen werden.
Kommentare
