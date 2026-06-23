Kim rüstet auf: „Abschreckung weiter ausbauen“

Angesichts solcher Entwicklungen müsse Nordkorea zu seiner Selbstverteidigung die „Abschreckung weiter ausbauen und stärken“, sagte Kim. Der nordkoreanische Machthaber äußerte sich zum Abschluss eines Treffens der in dem abgeschotteten Land regierenden Partei der Arbeit Koreas. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA herrschte dabei Einigkeit, dass der „stetige Ausbau und die Stärkung der Nuklearstreitkräfte“ der einzige Weg sei, um der „unvorhersehbaren internationalen militärischen und politischen Lage aktiv und selbstbewusst zu begegnen“.