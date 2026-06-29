Putins Luxusjacht vor Dänemark aufgetaucht

Verbindung zu Putin – auf Sanktionsliste

Die Jacht wird unter anderem vom US-Wirtschaftsmagazin Forbes als persönliches Schiff des russischen Präsidenten Wladimir Putin beschrieben. Offiziell ist jedoch kein Eigentümer eingetragen. Das US-Finanzministerium setzte die Jacht im Juni 2022 auf seine Sanktionsliste und bezeichnete sie als Vermögenswert, an dem „Präsident Wladimir Putin ein Interesse hat“. Laut einem Forbes-Bericht wurde das Schiff inzwischen in „Kosatka“ – russisch für „Schwertwal“ – umbenannt.