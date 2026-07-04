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„Krone“-Kommentar

Aus 600.000 mach 6 Millionen

Kolumnen
04.07.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Christian Hauenstein
Von Christian Hauenstein
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UNRWA – schon der Name der Organisation ist nur schwer auszusprechen. Die Abkürzung steht für United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, auf Deutsch: Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten. Gegründet wurde die Organisation 1949 zum Schutz jener Palästinenser, die aufgrund der (ausschließlich von arabischen Nachbarstaaten begonnenen) Kriege nach der von der UNO abgesegneten Gründung des Staates Israel zu Flüchtlingen geworden sind.

Rund 600.000 Menschen waren das zwischen 1948 und 1967. So weit, so gut.

Heute aber sind es mehr als sechs Millionen Menschen, um die sich die UNRWA kümmert. Wie es das gibt?

Die UNRWA erkennt auch alle Nachkommen der Flüchtlinge als Vertriebene an – bis in alle Zukunft. Die Organisation kümmert sich um die Bereitstellung von Unterkünften, Lebensmitteln und Kleidung, um das Gesundheits- und Bildungswesen und vieles mehr. Die Palästinenser werden damit zum höchstsubventionierten Volk der Welt.

Und jetzt klagt UNO-Generalsekretär Guterres über ein 100-Millionen-Dollar-Finanzierungsloch bei der 30.000 Mitarbeiter starken UNRWA. In Anbetracht der gigantischen Ausgaben nicht verwunderlich.

Die Organisation gehört endlich abgeschafft! In Israel ist sie längst verboten. Sie hat Hamas-Terroristen beschäftigt und ist schwer antisemitisch...

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