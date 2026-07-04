Aus 600.000 mach 6 Millionen

UNRWA – schon der Name der Organisation ist nur schwer auszusprechen. Die Abkürzung steht für United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, auf Deutsch: Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten. Gegründet wurde die Organisation 1949 zum Schutz jener Palästinenser, die aufgrund der (ausschließlich von arabischen Nachbarstaaten begonnenen) Kriege nach der von der UNO abgesegneten Gründung des Staates Israel zu Flüchtlingen geworden sind.