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Schlüpfer-Wahnsinn!

Will Ferrell sorgt als Kardashian-Model für Lacher

Star-Style
30.06.2026 17:00
Will Ferrell posiert als sein Alter-Ego Lonnie Hawkins in Schlüpfern von Kim Kardashians Marke ...
Will Ferrell posiert als sein Alter-Ego Lonnie Hawkins in Schlüpfern von Kim Kardashians Marke SKIMS – und sorgt mit den Bildern für jede Menge Lacher.(Bild: instagram.com/skims)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Von Hailey Bieber über Schwester Kylie Jenner bis hin zu Cardi B – Kim Kardashian weiß, welche sexy Promis in ihren SKIMS die beste Figur machen. In der neusten Kampagne ihrer Unterwäsche-Firma modelt wieder ein Star seine heißen Kurven – und sorgt für viel Gelächter.

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Denn das Schlüpfer-Model ist Will Ferrell – oder besser gesagt sein neuestes Alter-Ego Lonnie Hawkins.

Ferrell macht Model-Engeln Konkurrenz
Zur Erklärung: Der Kino-Witzbold spielt in einer neuen Comedy-Serie „The Hawk“ einen in die Jahre gekommenen Profi-Golfer, der es noch einmal wissen will.

Klicken Sie sich hier durch die sehenswerte SKIMS-Kampagne mit Will Ferrell:

Und der 58-Jährige macht seinen Job als Wäsche-Model richtig gut: Er posiert auf den Schnappschüssen für SKIMS in Unterhemd, Unterhose, Strümpfen und Golfschläger – mit Schmolllippen-Look, auf den jedes Victoria‘s-Secret-Supermodel neidisch wäre.

„Sein Körper sagt, mach Schluss ...“
Kardashian revanchierte sich mit einem Promo-Video für die Serie. In diesem schwingt Ferrell oben ohne, nur in Unterhose, den Golfschläger. „Sein Körper sagt, mach Schluss. Seine SKIMS sagen noch eine Runde“, lautet der Kommentar dazu.

Hier gibt es auch den schrägen Werbeclip zur Ferrell-Kampagne:

Und weiter: „SKIMS ist für Männer entworfen, die wissen, dass sie es noch immer draufhaben.“

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