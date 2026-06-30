Will Ferrell sorgt als Kardashian-Model für Lacher

Von Hailey Bieber über Schwester Kylie Jenner bis hin zu Cardi B – Kim Kardashian weiß, welche sexy Promis in ihren SKIMS die beste Figur machen. In der neusten Kampagne ihrer Unterwäsche-Firma modelt wieder ein Star seine heißen Kurven – und sorgt für viel Gelächter.
Denn das Schlüpfer-Model ist Will Ferrell – oder besser gesagt sein neuestes Alter-Ego Lonnie Hawkins.
Ferrell macht Model-Engeln Konkurrenz
Zur Erklärung: Der Kino-Witzbold spielt in einer neuen Comedy-Serie „The Hawk“ einen in die Jahre gekommenen Profi-Golfer, der es noch einmal wissen will.
Klicken Sie sich hier durch die sehenswerte SKIMS-Kampagne mit Will Ferrell:
Und der 58-Jährige macht seinen Job als Wäsche-Model richtig gut: Er posiert auf den Schnappschüssen für SKIMS in Unterhemd, Unterhose, Strümpfen und Golfschläger – mit Schmolllippen-Look, auf den jedes Victoria‘s-Secret-Supermodel neidisch wäre.
„Sein Körper sagt, mach Schluss ...“
Kardashian revanchierte sich mit einem Promo-Video für die Serie. In diesem schwingt Ferrell oben ohne, nur in Unterhose, den Golfschläger. „Sein Körper sagt, mach Schluss. Seine SKIMS sagen noch eine Runde“, lautet der Kommentar dazu.
Hier gibt es auch den schrägen Werbeclip zur Ferrell-Kampagne:
Und weiter: „SKIMS ist für Männer entworfen, die wissen, dass sie es noch immer draufhaben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.