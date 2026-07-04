Heute erwartet uns ein perfekter Sommertag!

So geht Sommer: Nach einer angenehm kühlen Nacht präsentiert sich der Samstag geradezu als Musterschüler: Es wird sonnig, trocken – und mit bis zu 29 Grad erträglich heiß.
Insbesondere im Westen des Landes startet der Samstag wolkenlos und mit viel Sonnenschein. Während die Frühtemperaturen noch zwischen 8 und 18 Grad liegen, steigen die Tageshöchsttemperaturen dann auf 22 bis 29 Grad.
Am Nachmittag ziehen von Nordosten auch ein paar stärkere Wolkenfelder durch, es bleibt aber überall freundlich und trocken.
Am Sonntag wird es dann im ganzen Land wieder etwas regnerisch, die Tageshöchstwerte liegen aber erneut bei bis zu 30 Grad.
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