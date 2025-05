Digitale Zollabfertigung soll bereits 2026 kommen

Gespräch mit Lustenauer Bürgermeister geplant

Auf einen Vollanschluss in Wolfurt will Bitschi dann aber keinesfalls verzichten, schließlich werde demnächst der Güterbahnhof nochmals ausgebaut. „Zudem haben wir in Wolfurt und Lauterach das größte Industriegebiet Vorarlbergs – die ständig blockierten Zufahrtswege sind ja fast schon geschäftsschädigend!“ Keine Angaben in Sachen Fertigstellung will Bitschi in Sachen S18 machen. Er rechne damit, dass das Vorhaben durch alle Instanzen gehen wird. Doch immerhin: „Es ist ein neuer Drive hineingekommen. Das Vorprojekt steht kurz vor der Einreichung.“ Um Höchst und Lustenau etwas von der Verkehrslast zu nehmen, soll bis zum Sommer das „Zielbild Unteres Rheintal“ erstellt werden. Zunächst aber würden Gespräche mit dem neuen Lustenauer Bürgermeister anstehen.