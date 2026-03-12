Digitale Zollabfertigung zeigt noch keine Wirkung

Indes erfolgen auch die Anpassungen beim österreichischen Zoll nur Schritt für Schritt. „Um die Voraussetzungen für die vollständige elektronische Abwicklung zu schaffen, werden dieses Jahr nach und nach die Grenzzollstellen umgestaltet“, heißt es. Der Plan dafür sieht wie folgt aus: Als erste Grenzzollstelle wird Feldkirch Tisis für einen Pilotversuch adaptiert. Das Pilotprojekt soll im zweiten Quartal starten. Im Anschluss werden mit den ersten Erkenntnissen aus diesem Versuch bis Jahresende die Grenzzollstellen Höchst, Mäder, Meiningen, Lustenau und Hohenems ausgestattet.