Vorarlberg fordert EU-weites Kormoranmanagement

Hintergrund ist eine aktuelle Initiative von zehn EU-Mitgliedstaaten – darunter Schweden, Finnland, Polen und Tschechien -, die sich für ein aktiveres und rechtlich flexibleres Kormoranmanagement einsetzen. In einem Schreiben an Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) ersucht Gantner, dass Österreich diesen Vorstoß auf EU-Ebene aktiv unterstützt. Das Ziel: Der Kormoran soll in den Anhang II der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgenommen werden. Damit würde der Vogel offiziell zu den jagdbaren Arten zählen, was die bürokratischen Hürden für Bestandsregulierungen deutlich senken dürfte.