Einölen der Eier soll Kormoran-Nachwuchs stoppen

Weil die Kormoran-Population am Bodensee immer größer wird und die Tiere jedes Jahr zig Tonnen Fisch aus dem See holen, versuchen die Anrainerstaaten, den Bruterfolg der Vögel zu senken – mit besonderen Methoden. Vorarlberg macht bei dem Projekt mit.
Vorarlberg bemüht sich weiter um ein für Naturschutz und Fischerei verträgliches Eindämmen der Bestände des geschützten Kormorans. Weil das Kormoranmanagement eines einzelnen Bodensee-Anrainers schnell an Grenzen stößt – die Tiere halten sich nicht an Landesgrenzen – beteiligt sich Vorarlberg an einem vom deutschen Bundesland Baden-Württemberg eingereichten Interreg-Projekt, das 2025 begonnen wurde. Unter anderem wird geprüft, ob das Einölen der Eier den Bruterfolg senkt.
Die Zahl der in Vorarlberg brütenden Kormorane ist nach Angaben des Landes seit etwa zehn Jahren bei rund 50 Paaren konstant. Am gesamten Bodensee ist sie zuletzt deutlich angewachsen. Weil das Management des Kormoranbestandes nur gemeinsam zielführend sei, beteilige sich Vorarlberg gern an dem Interreg-Projekt, erklärt Walter Niederer, Leiter der Kormoran-Arbeitsgruppe für Vorarlberg.
Bruterfolg soll gesenkt werden
Das Projekt „Fischartenschutz und Kormoranmanagement am Bodensee“ läuft von 2025 bis 2028, der finanzielle Beitrag des Landes Vorarlberg beläuft sich nach dessen Angaben auf 18.400 Euro. Eines von mehreren Arbeitspaketen beinhaltet auch Testflüge mit einer Agrardrohne, die die auf Bäumen abgelegten Eier der Kormorane mit Öl besprüht. Das soll deren Weiterentwicklung verhindern und so den Bruterfolg senken. Getestet werde in Deutschland, so Niederer, allfällige Ergebnisse würden aber der ganzen Region zugutekommen.
Kormorane sind hungrige Zeitgenossen
Seit 2001 brüten Kormorane am Vorarlberger Bodenseeufer im Bereich der unter Naturschutz stehenden Fußacher Bucht, was bald zu Konflikten mit der Fischerei führte, da ein einzelner Kormoran gut ein halbes Kilo Fisch am Tag fressen kann. 2023 wurden 53 erfolgreiche Bruten mit 154 flüggen Jungtieren gezählt. Für das Kormoranmanagement und -monitoring gibt das Land jährlich rund 30.000 Euro aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.