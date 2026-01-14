Einölen der Eier soll Kormoran-Nachwuchs stoppen

Bruterfolg soll gesenkt werden

Das Projekt „Fischartenschutz und Kormoranmanagement am Bodensee“ läuft von 2025 bis 2028, der finanzielle Beitrag des Landes Vorarlberg beläuft sich nach dessen Angaben auf 18.400 Euro. Eines von mehreren Arbeitspaketen beinhaltet auch Testflüge mit einer Agrardrohne, die die auf Bäumen abgelegten Eier der Kormorane mit Öl besprüht. Das soll deren Weiterentwicklung verhindern und so den Bruterfolg senken. Getestet werde in Deutschland, so Niederer, allfällige Ergebnisse würden aber der ganzen Region zugutekommen.