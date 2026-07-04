Kader-Umbruch? So geht es nach dem WM-Aus weiter

Einige andere Akteure seien erst kurz vor der WM aus Verletzungen herausgekommen. „Wir haben einige Themen über das ganze Turnier gehabt“, sagte Schöttel. Die Ergebnisse seien dennoch so gewesen, wie man sie im Vorfeld hätte erwarten können. „Spanien ist vermutlich eine der drei besten Mannschaften im Turnier – neben Frankreich und Argentinien“, meinte der 59-Jährige. „Das sind bisher die Teams, die am besten performt haben. Gegen zwei davon haben wir gespielt und verloren.“