Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

„Das ist notwendig“

Kader-Umbruch? So geht es nach dem WM-Aus weiter

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.07.2026 14:26
Ralf Rangnick und David Alaba
Ralf Rangnick und David Alaba(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ÖFB-Kader wird sich nach dem WM-Aus gegen Spanien und dem Team-Abschied von Marko Arnautovic zumindest leicht verändern. Das verriet Sportdirektor Peter Schöttel – und er weiß auch, was dafür notwendig sein wird ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die nächsten Länderspiele stehen für Österreichs Nationalteam erst im September auf dem Programm. In der Nations League geht es um den Wiederaufstieg in die Liga A, der der Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick im Vorjahr verwehrt geblieben war. 

Peter Schöttel mit Christoph Baumgartner
Peter Schöttel mit Christoph Baumgartner(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Schöttel strich positiv hervor, dass die Österreicher nach zwei Europameisterschaften zum dritten Mal in Folge bei einem Großereignis die Gruppenphase überstanden hatten. „Wir haben in den letzten Jahren ein gewisses Maß an Stabilität hineinbekommen“, meinte der Ex-Internationale. Das Ziel sei immer, sich für Endrunden zu qualifizieren. Speziell bei Europameisterschaften mit 24 Teilnehmern „sollte es die Ausnahme sein“, nicht dabei zu sein. Die nächste steigt 2028 in Großbritannien und Irland.

(Bild: AFP/FLORENCIA TAN JUN)

Der Aufgalopp für die Qualifikation erfolgt in der Nations League. Am 24. September empfängt das ÖFB-Team in Linz Israel, am 27. September in Wien den Kosovo. Am 1. Oktober gastiert die Rangnick-Auswahl in Irland, drei Tage später im Kosovo. Abgeschlossen wird die Ligaphase mit einer Heimpartie am 14. November erneut in Linz gegen Irland und einer Auswärtsreise nach Debrecen, wo Israel aufgrund der politischen Situation im eigenen Land sein Heimspiel austrägt.

(Bild: GEPA)

Mögliche Frischzellenkur
Der Kader wird sich nach dem Team-Abschied von Marko Arnautovic zumindest leicht verändern. Jener, der Österreich bei der WM vertreten hatte, sei schon lange zusammen. „Ich denke schon, dass jetzt der Zeitpunkt ist, jüngere Spieler dazuzunehmen, die jetzt schon knapp dran waren, die auf Abruf waren und fast mitgefahren wären“, meinte Schöttel.

(Bild: EPA/SCOTT STRAZZANTE)

  Er hoffe aber, dass alle anderen Akteure außer Arnautovic weitermachen würden, betonte der Sportchef. „Weil es, glaube ich, notwendig ist, dass unsere Topspieler, die noch in einer guten körperlichen Verfassung sind, weiterspielen, um die Jungen auch nachzuführen.“ Kapitän David Alaba hatte seine weitere ÖFB-Karriere unmittelbar nach dem WM-Aus offengelassen. Hierarchien würden sich bei Abschieden naturgemäß neu bilden, meinte Schöttel. „Aber diese Anzeichen habe ich jetzt eigentlich nicht.“

Lesen Sie auch:
Marko Arnautovic musste nach dem 0:3 gegen Spanien immer wieder weinen.
Sport Tv Logo
Emotionale Szenen
Bei Abschied von Arnautovic weinte auch Rangnick
03.07.2026
WM-Details enthüllt
„Besonderer Moment“: So nahm Arnautovic Abschied
03.07.2026
Frage des Tages
Arnautovic-Abschied: Wird er im Team fehlen?
03.07.2026

Spanien und Argentinien laut Schöttel Top 3
Christoph Baumgartner wird vermutlich auch Ende September noch nicht zur Verfügung stehen. Die schwere Oberschenkelverletzung des RB-Leipzig-Profis bezeichnete Schöttel als „größten Schock“ vor der WM. „Er ist der Schlüsselspieler für uns in den Offensivabläufen“, begründete der Wiener. „Dass er so knapp vor dem Turnier ausgefallen ist und gar nicht hat spielen können, hat uns gezwungen, andere Abläufe durchzuführen, als wir sie gewohnt sind.“

Christoph Baumgartner
Christoph Baumgartner(Bild: GEPA)

Einige andere Akteure seien erst kurz vor der WM aus Verletzungen herausgekommen. „Wir haben einige Themen über das ganze Turnier gehabt“, sagte Schöttel. Die Ergebnisse seien dennoch so gewesen, wie man sie im Vorfeld hätte erwarten können. „Spanien ist vermutlich eine der drei besten Mannschaften im Turnier – neben Frankreich und Argentinien“, meinte der 59-Jährige. „Das sind bisher die Teams, die am besten performt haben. Gegen zwei davon haben wir gespielt und verloren.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.07.2026 14:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Elfer-Krimi
Ägypten steht im Achtelfinale – die Highlights
Highlight-Video
Hier zittert sich Argentinien ins Achtelfinale
WM-Highlights
Kroatien ist raus – späte Erlösung für Portugal!
WM-Highlights
0:3 – Spanien drei Nummern zu groß für Österreich!
WM-Highlights
0:2! Harmlose Bosnier – USA steht im Achtelfinale
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
125.169 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
116.332 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
112.540 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1059 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
915 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Viele Kinder sprechen „wochenlang kein Deutsch“
578 mal kommentiert
Im Osten ist heute Zeugnisvergabe.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist notwendig“
Kader-Umbruch? So geht es nach dem WM-Aus weiter
Verletzung im Training
Dieser Frankreich-Star fällt im Achtelfinale aus!
Sport Tv Logo
Fans bilanzieren WM
Hochgefühle und der Moment, der alle deppat machte
Sport Tv Logo
Frust nach dem Ende
„Tut schon richtig weh, derart weit weg zu sein“
Sport Tv Logo
Fußballer Trendsetter
Frisuren der WM-Stars: Welcher Look darfs sein?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf