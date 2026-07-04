Dieser Frankreich-Star fällt im Achtelfinale aus!

Das ist richtig bitter! Frankreich muss im Kampf um den Einzug ins WM-Viertelfinale einen herben Rückschlag hinnehmen. Kurz vor dem Duell mit Paraguay verletzte sich einer der wichtigsten Leistungsträger und fällt für die Partie aus.
Kurz vor dem möglichen Viertelfinal-Einzug wartet auf Frankreich noch eine unerfreuliche Nachricht. Einer der wichtigsten Spieler kann im Achtelfinal-Duell mit Paraguay nicht mitwirken.
Aurélien Tchouaméni musste das Abschlusstraining wegen Oberschenkelbeschwerden vorzeitig abbrechen und fällt für die Partie gegen Paraguay aus. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid zählt zu den wichtigsten Akteuren der Franzosen und hinterlässt im Zentrum eine große Lücke.
Der 25-Jährige absolvierte in der Gruppenphase gegen Senegal, Norwegen und Schweden jeweils die volle Spielzeit. Lediglich im Spiel gegen den Irak wurde dem Vize-Kapitän eine Pause gegönnt.
Wer könnte ihn ersetzen?
Seinen Platz im zentralen Mittelfeld soll voraussichtlich Manu Koné übernehmen. Der Roma-Profi dürfte gemeinsam mit Adrien Rabiot die Fäden im Zentrum ziehen und den Ausfall des Vize-Kapitäns bestmöglich auffangen.
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