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Zweijahresvertrag

Linz, ade! Marin Moormann wechselt nach Schottland

Fußball International
04.07.2026 13:39
Martin Moormann hatüf Blau-Weiß Linz ausgedient.
Martin Moormann hatüf Blau-Weiß Linz ausgedient.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Martin Moormann ist von Blau-Weiß Linz zum schottischen Erstligisten Motherwell FC gewechselt. Der 25-jährige Abwehrspieler unterzeichnete beim Tabellenvierten der abgelaufenen Saison einen Zweijahresvertrag, der Klub besitzt zudem eine Option für ein weiteres Jahr.

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Nach dem Ende seines Vertrags bei Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz, für den er zwei Jahre gespielt hatte, konnte er ablösefrei wechseln. 

(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Bei Motherwell ist seit einem Jahr mit Lukas Fadinger ein weiterer ÖFB-Akteur tätig.

Sicher der richtige Pass
„Dank seiner Schnelligkeit und körperlichen Präsenz kann er den Strafraum dominieren und dazu beitragen, dass der Gegner keine Chancen herausspielen kann. Aber er ist auch technisch versiert am Ball und findet auch in schwierigen Situationen sicher den richtigen Pass“, sagte Motherwell-Trainer Alfred Johansson über den Ex-ÖFB-Nachwuchsteamspieler.

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