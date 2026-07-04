Rückkehr perfekt: Meister holt Teamspieler heim

„Kapfenberg ist eine sportliche Heimat. Hier habe ich als junger Spieler viel gelernt und meine ersten Schritte gemacht. Nach vielen wertvollen Erfahrungen in Deutschland sowie erfolgreichen Jahren in Gmunden und Oberwart freue ich mich riesig, wieder das Bulls-Trikot tragen zu dürfen und vor allem auf internationaler Bühne präsent zu sein. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und um Titel spielen“, sagt Köppel. „Vier Meistertitel sprechen für sich“, sagt Bulls-Coach Klym Artamonov. „Er gibt uns Stabilität unter dem Korb, ist defensiv enorm präsent und wird mit seiner Erfahrung auch abseits des Spielfeldes eine wichtige Rolle übernehmen.“