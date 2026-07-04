Rückkehr perfekt: Meister holt Teamspieler heim

Was die „Krone“ schon berichtet hat, machte Basketball-Meister Kapfenberg jetzt offiziell. Mit der Verpflichtung von Daniel Köppel gelang den Steirern kurz nach dem achten Meistertitel ein Coup. Man holte einen Spieler aus der eigenen Akademie, der sich zu einem der erfolgreichsten österreichischen Center entwickelt hat, zurück zum Klub.
Die Bulls setzen den nächsten wichtigen Baustein für die Zukunft und verpflichten mit Daniel Köppel einen österreichischen Nationalteamspieler, der den Verein bestens kennt. Der 2,08 Meter große Center kehrt nach neun Jahren in seine sportliche Heimat zurück und unterzeichnet einen Zwei-Jahres-Vertrag.
Köppel wurde in der Bulls-Akademie ausgebildet, ehe er 2017 den nächsten Karriereschritt nach Deutschland wagte. In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Steirer zu einem der besten österreichischen Big Men. Nach seiner Rückkehr in die Basketball-Superliga feierte er mit Gmunden zwei österreichische Meistertitel und gewann anschließend auch mit den Oberwart Gunners zwei weitere Meisterschaften. Nun schließt sich der Kreis: Der 26-jährige österreichische Nationalteam-Center kehrt zu den Bulls zurück.
Daniel kennt den Verein, identifiziert sich mit unserer DNA und hat bewiesen, dass er auf höchstem österreichischen Niveau erfolgreich spielen kann.
Bulls-Trainer Klym Artamonov
„Kapfenberg ist eine sportliche Heimat. Hier habe ich als junger Spieler viel gelernt und meine ersten Schritte gemacht. Nach vielen wertvollen Erfahrungen in Deutschland sowie erfolgreichen Jahren in Gmunden und Oberwart freue ich mich riesig, wieder das Bulls-Trikot tragen zu dürfen und vor allem auf internationaler Bühne präsent zu sein. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und um Titel spielen“, sagt Köppel. „Vier Meistertitel sprechen für sich“, sagt Bulls-Coach Klym Artamonov. „Er gibt uns Stabilität unter dem Korb, ist defensiv enorm präsent und wird mit seiner Erfahrung auch abseits des Spielfeldes eine wichtige Rolle übernehmen.“
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