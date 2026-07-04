Befund im Krankenhaus: „Hier sind Sie falsch“

Familie fühlte sich zur Unterschrift genötigt

„Sie sind bei uns falsch, hieß es im Spital“, schildert die Familie, dass der Schremser wieder nach Gmünd gebracht werden sollte. Denn als Einwohner des Bezirks Gmünd müsse der Notfallpatient auch nach Gmünd kommen. Beteuerungen der Angehörigen, dass dort keine Ursachen für die Symptome gefunden worden waren, seien auf taube Ohren gestoßen. Als dann auch noch stundenlange Wartezeiten auf den Abtransport durch die Johanniter befürchtet wurden, fühlten sich der Patient und seine Familie genötigt, einen Revers zu unterschreiben.