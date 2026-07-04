Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Zusammenbruch

Befund im Krankenhaus: „Hier sind Sie falsch“

Niederösterreich
04.07.2026 18:50
Nach Zusammenbruch gab’s in Arztpraxis eine Infusion. Im Spital in Waidhofen hieß es angeblich: ...
Nach Zusammenbruch gab’s in Arztpraxis eine Infusion. Im Spital in Waidhofen hieß es angeblich: „Hier sind Sie falsch!“(Bild: stock.adobe.com null, Krone KREATIV)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Nach Zusammenbrüchen fand man in Gmünd keine Ursache. Das Spital in Waidhofen an der Thaya wollte den Mann aber genau dorthin zurückschicken, nachdem er direkt bei einem Arzt wieder zusammengebrochen war und ihn die Rettung nach Waidhofen brachte. Und bis heute steht der Mann mit seinem Leiden alleine dar!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit Monaten kämpft ein Waldviertler mit schweren gesundheitlichen Problemen, aufgrund derer er schon oft zusammengebrochen ist – der Blutdruck geht dabei meist nicht über 85 hinaus. Er war daher im Mai auch schon eine knappe Woche ins Krankenhaus Gmünd „eingerückt“, um sein Leiden abklären zu lassen.

Nach „umfassender internistischer und neurologischer Abklärung“, wie die Landesgesundheitsagentur (LGA) betont, wurde er aber wieder heimgeschickt, obwohl die Probleme anhielten. Weil das Spital sein Leiden nicht lindern konnte, suchte der 79-Jährige Spezialisten auf.

Lesen Sie auch:
Eine Waldviertlerin wurde trotz Gastpatientenstreit in Wien weitaus besser behandelt, als in St. ...
Da Notfall, dort nicht
Wiener Klinik behandelte Frau aus NÖ viel besser
22.04.2026
Reitunfall von Mädchen
Mutter muss stundenlang warten und um Kind bangen
15.01.2026
Transporte als „No-Go“
Spitäler: Neues System lässt Ärzte Alarm schlagen
13.01.2026

Familie fühlte sich zur Unterschrift genötigt
„Sie sind bei uns falsch, hieß es im Spital“, schildert die Familie, dass der Schremser wieder nach Gmünd gebracht werden sollte. Denn als Einwohner des Bezirks Gmünd müsse der Notfallpatient auch nach Gmünd kommen. Beteuerungen der Angehörigen, dass dort keine Ursachen für die Symptome gefunden worden waren, seien auf taube Ohren gestoßen. Als dann auch noch stundenlange Wartezeiten auf den Abtransport durch die Johanniter befürchtet wurden, fühlten sich der Patient und seine Familie genötigt, einen Revers zu unterschreiben.

Zusammenbruch direkt beim Arzt
So fuhr er im Juni zu einem Arzt nach Schwarzenau, Bezirk Zwettl, wo er vor Ort abermals zusammenbrach. „Ich habe gedacht, jetzt hat seine letzte Stunde geschlagen“, schildert seine Lebensgefährtin. Der Mediziner rief sofort die Rettung und hängte dem Mann aus Schrems eine Infusion an, die ihn wieder etwas aufpäppelte. Dann brachte die Rettung den kaum gehfähigen Notfallpatienten in die Klinik Waidhofen an der Thaya – wo er aber nur mit Sauerstoff versorgt und ihm Blut abgenommen wurde.

Zitat Icon

Bei der Spitalsversorgung im Waldviertel heißt es heute gewissermaßen: Hüpft’s endlich ins Kisterl und macht’s euch am besten noch selber den Deckel zu!“

Die Betroffenen echauffieren sich über die Kliniken im Waldviertel

Ins Auto hieven ...
Die Verwandtschaft musste dann sogar noch zusammenhelfen, den noch schwer leidenden Mann überhaupt in den Privat-Pkw zu hieven. „Wir haben jahrzehntelang in das Gesundheitswesen eingezahlt. Und jetzt heißt es hier gewissermaßen: Hüpft’s endlich ins Kisterl und macht’s euch am besten noch selber den Deckel zu!“, sind die Betroffenen über die Spitäler im Waldviertel empört.

LGA: „Patient nicht abgeschoben!“
Die LGA sieht das komplett anders: Der Patient sei nicht „abgeschoben“ worden, sondern habe auf eigenen Wunsch und gegen die ausdrückliche medizinische Empfehlung gehandelt. Bisher sei auch noch keine Beschwerde eingelangt. Die Familie überlegt das derzeit aber, wie sie mitteilt.

Die LGA verteidigt die Absicht am Krankenhaus Waidhofen an der Thaya, den Patienten wieder nach ...
Die LGA verteidigt die Absicht am Krankenhaus Waidhofen an der Thaya, den Patienten wieder nach Gmünd zu transportieren, wo ihm allerdings nicht geholfen werden konnte.(Bild: P. Huber)

„Nicht jedes wiederkehrende oder unspezifische Beschwerdebild erfordert eine stationäre Weiterbehandlung oder Verlegung. Ziel ist die Versorgung am medizinisch geeigneten Ort“, erklärt die LGA, dass der Patient nach Vorbefundung und -behandlung in Gmünd am besten aufgehoben gewesen wäre. Die Familie entgegnet: „Warum hat er dann immer noch dieselben Gesundheitsprobleme?“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
04.07.2026 18:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
155.404 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
127.739 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
119.244 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1059 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
916 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Viele Kinder sprechen „wochenlang kein Deutsch“
579 mal kommentiert
Im Osten ist heute Zeugnisvergabe.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf