Spitäler: Neues System lässt Ärzte Alarm schlagen

Stunden warten und Stunden fahren

Für Gmünds SPÖ-Stadtrat Thomas Miksch sind die Geschehnisse „höchst alarmierend und ein schweres Versäumnis in der medizinischen Versorgung“. Damit werde genau das Gegenteil dessen umgesetzt, was im Gesundheitspakt 2040 des Landes versprochen worden sei. Er schildert einen Fall einer älteren Dame aus Gmünd, die stundenlang auf einen Krankentransport warten musste, da es wegen schlechter Witterung gewaltige Verspätungen gab – samt mehrstündiger Fahrt nach St. Pölten.