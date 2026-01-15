Mutter muss stundenlang warten und um Kind bangen

Die Landesgesundheitsagentur (LGA) erklärt, dass die Johanniter am Ende die einzigen Bewerber für die Ausschreibung der Sekundärtransporte im Waldviertel gewesen seien und den Zuschlag erhalten haben. Nach den „Krone“-Berichten kündigen LGA wie auch Johanniter umgehende Verbesserungen an: Mehr Autos sollen für das Waldviertel eingesetzt und eines davon tagsüber in einer Waldviertler Klinik stationiert werden. Derzeit fahren Wagen nämlich aus dem am Waldviertel nächstgelegenen Stützpunkt in Spillern bei Stockerau an.