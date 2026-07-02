Nationalrat trifft sich noch fünfmal vor der Pause

Paketsteuer und Pensionsanpassung

Ab Mittwoch wird sich der Nationalrat vor allem mit der Budgetkonsolidierung beschäftigen. Zu erwarten ist eine Generaldebatte. Insgesamt sollen rund um das Doppelbudget 2027/28 rund 70 Gesetze angepasst beziehungsweise neu geschaffen werden. Dabei geht es etwa um die Pensionsanpassung 2027, die Einführung einer Paketsteuer, die Verlängerung der Bankenabgabe und das Einfrieren verschiedener Familien- und Sozialleistungen wie der Familienbeihilfe. Auch die Parteienförderung und die Klubförderung sollen 2027 und 2028 nicht valorisiert werden.