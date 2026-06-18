Unmündige quälen Bub (12): Vater übt Selbstjustiz

Was war passiert? Gemeinsam mit seinen Brüdern hatte er sich auf den Weg zu der Wohngemeinschaft in Wien-Hernals gemacht, wo der mutmaßliche Hauptpeiniger seines Sohnes wohnt. Das Trio riss den 13-Jährigen, der offenbar die halbe Nacht draußen war, gegen 14 Uhr aus dem Schlaf. Ein Betreuer wurde auf den Lärm aufmerksam, eilte herbei, doch wurde er von einem der Männer festgehalten. Er sah, wie sein Schützling geschlagen, getreten und gegen die Wand gestoßen wurde. Dabei soll der Vater des Zwölfährigen sinngemäß geschrien haben: „Du hast meinen Jungen genötigt und beleidigt!“