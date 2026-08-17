Feldhofer muss gehen ++ Potapova in Cincinnati out

Ferdinand Feldhofer muss der GAK-Klatsche in Hütteldorf gehen, Anastasia Potapova scheidet beim Masters-Turnier in Cincinnati frühzeitig aus und Thomas Preining greift nach dem DTM-Titel – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 17. August.