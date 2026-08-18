Kühbauer verlängert ++ Volleyball-Frauen vor EM

Didi Kühbauer schwört dem LASK die Treue, Österreichs Eishockey-Herren unterstützen die Ladies und Österreichs Volleyball-Frauen freuen sich auf die am Freitag startende Europameisterschaft – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 18. August.