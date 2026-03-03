Vorteilswelt
Wohl letzter Anlauf

Investoren ändern die Pläne für das Seeviertel

Oberösterreich
03.03.2026 19:00
Die Soravia-Gruppe nimmt einen weiteren Anlauf zur Errichtung des Seeviertels am Traunseeufer.
Die Soravia-Gruppe nimmt einen weiteren Anlauf zur Errichtung des Seeviertels am Traunseeufer.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Seit 2019 hat sich in Gmunden der Baubeginn für das Seeviertel immer wieder verzögert. Nun haben die Investoren dem Stadtrat umfangreiche Abänderungen präsentiert, die die Umsetzung doch noch ermöglichen könnten. Über Details wird geschwiegen. Dafür wird heftig spekuliert. 

Entgegen vieler Unkenrufe ist das Projekt Seeviertel in Gmunden noch immer nicht untergegangen. Fünf Jahre nach dem Beschluss des Gemeinderates für die Umsetzung des neuen Stadtteils mit einem Luxus-Hotel hat die Soravia-Gruppe das Projekt wieder einmal überarbeitet.

Große Herausforderung
Mit den Änderungswünschen ist sie an die Stadtpolitik herangetreten. Erwin Soravia persönlich, die finanzierende Bank und eine Investorengemeinschaft präsentierten dem Stadtrat das neue Konzept. Über Details wurde Stillschweigen vereinbart: „Da es sich um durchaus weitreichende Abänderungen handelt, wollen wir in den Fraktionen in Ruhe darüber beraten“, hielt sich auch Stadtvize Ulrike Feichtinger von den Grünen nach der Sitzung des Stadtrates bedeckt. Ebenso FPÖ-Fraktionsobfrau Dina Fritz: „Alle Seiten stehen vor einer großen Herausforderung.“

Hotel wird wohl kleiner
Fest steht, dass über die Änderungsvorschläge von Soravia am 20. April eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden soll. Kenner des Projekts gehen davon aus, dass die Investoren das Hotel nun kleiner planen. Ursprünglich waren 264 Betten verteilt auf 133 Zimmer sowie 16 Suiten vorgesehen. Zuletzt bestanden die Investoren auf eine Bootsgarage, die bei der Stadtpolitik auf wenig Gegenliebe stieß. Unklar ist, ob die Stadt ihre Zweitwohnsitz-Regelung aufweichen wird müssen. Fix verankert war, dass in den Seeviertel-Wohnungen 75 Prozent Hauptwohnsitze gemeldet sein müssen.

Vertraglich sind die Investoren verpflichtet, eine Pönale zu entrichten, falls das Hotel nicht bis Ende Juni 2026 eröffnet wird. 

