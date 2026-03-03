Investoren ändern die Pläne für das Seeviertel

Hotel wird wohl kleiner

Fest steht, dass über die Änderungsvorschläge von Soravia am 20. April eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden soll. Kenner des Projekts gehen davon aus, dass die Investoren das Hotel nun kleiner planen. Ursprünglich waren 264 Betten verteilt auf 133 Zimmer sowie 16 Suiten vorgesehen. Zuletzt bestanden die Investoren auf eine Bootsgarage, die bei der Stadtpolitik auf wenig Gegenliebe stieß. Unklar ist, ob die Stadt ihre Zweitwohnsitz-Regelung aufweichen wird müssen. Fix verankert war, dass in den Seeviertel-Wohnungen 75 Prozent Hauptwohnsitze gemeldet sein müssen.