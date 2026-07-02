Dutzende Müllsäcke mit Speiseresten entsorgt

Ungustiöse Entdeckung im Wald! Grundeigentümer fand illegal entsorgten Müll: Dutzende Säcke mit Speiseresten wurden zwischen die Bäume geworfen. Nicht zum ersten Mal muss die Polizei daher ermitteln.
Bei der Polizei zeigte ein Grundstückeigentümer am Donnerstag gegen 16 Uhr an, dass er in seinem steil abfallenden Waldstück im Bereich Klamberg in der Gemeinde Feld am See dutzende Müllsäcke aufgefunden habe. Eine Polizeistreife stellte danach fest, dass es sich um etwa 60 Müllsäcke mit Speiseresten handelt.
Schon im März waren 30 Säcke mit Speiseresten in Arriach entdeckt worden. Im Vorjahr waren in Oberkärnten Hunderte Müllsäcke mit Resten von Speisen gefunden worden.
Noch ist unklar, wer sich die Entsorgungsgebühr sparen will und die Beeinträchtigung von Umwelt und Tieren in Kauf nimmt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.