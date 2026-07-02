Dutzende Müllsäcke mit Speiseresten entsorgt

Bei der Polizei zeigte ein Grundstückeigentümer am Donnerstag gegen 16 Uhr an, dass er in seinem steil abfallenden Waldstück im Bereich Klamberg in der Gemeinde Feld am See dutzende Müllsäcke aufgefunden habe. Eine Polizeistreife stellte danach fest, dass es sich um etwa 60 Müllsäcke mit Speiseresten handelt.