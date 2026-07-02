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Wieder Fund im Wald

Dutzende Müllsäcke mit Speiseresten entsorgt

Kärnten
02.07.2026 19:16
Schon im März und nun wieder: Müllsäcke mit Speiseresten wurden illegal in ein Waldstück ...
Schon im März und nun wieder: Müllsäcke mit Speiseresten wurden illegal in ein Waldstück geworfen!(Bild: Lpd Kärnten)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ungustiöse Entdeckung im Wald! Grundeigentümer fand illegal entsorgten Müll: Dutzende Säcke mit Speiseresten wurden zwischen die Bäume geworfen. Nicht zum ersten Mal muss die Polizei daher ermitteln.

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Bei der Polizei zeigte ein Grundstückeigentümer  am Donnerstag gegen 16 Uhr an, dass er in seinem steil abfallenden Waldstück im Bereich Klamberg in der Gemeinde Feld am See dutzende Müllsäcke aufgefunden habe. Eine Polizeistreife stellte danach fest, dass es sich um etwa 60 Müllsäcke mit Speiseresten handelt.

Lesen Sie auch:
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30 Müllsäcke mit Speiseresten im Wald entsorgt
10.03.2026

Schon im März waren 30 Säcke mit Speiseresten in Arriach entdeckt worden. Im Vorjahr waren in Oberkärnten Hunderte Müllsäcke mit Resten von Speisen gefunden worden.

Noch ist unklar, wer sich die Entsorgungsgebühr sparen will und die Beeinträchtigung von Umwelt und Tieren in Kauf nimmt.

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