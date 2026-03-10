30 Müllsäcke mit Speiseresten im Wald entsorgt

Algorithmen verstärken Diskriminierung von Frauen
Einfach 30 Müllsäcke vollgefüllt mit Speiseresten wurden in der Nacht auf Montag in einem Waldstück in der Gemeinde Arriach (Kärnten) entsorgt. Ein Anrainer alarmierte die Polizei!
Ein Anrainer bemerkte den illegal entsorgten Müll am Montag und alarmierte daraufhin sofort die Polizei. „In der Nacht auf Montag dürfte der Vorfall passiert sein“, vermutet die Polizei.
Polizei ermittelt
Insgesamt handelt es sich um 30 Säcke, die mit pürierten Speiseresten gefüllt sind. Die Müllsäcke wurden in einem Graben in einem Waldstück gefunden.
Nun bittet die Polizei um Hinweise: 0591332251
