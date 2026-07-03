Diese ÖFB-Szene sorgt bei Deutschen für Aufregung

Und dann auch noch er ...

Bei den Deutschen hingegen löste sie ein Déjà-vu aus. Denn in der Nachspielzeit ihres Sechzehntelfinal-Matchs gegen Paraguay wurde ein Treffer von Jonathan Tah nach einer vergleichbaren Szene zurückgenommen. Schon damals herrschte Unverständnis über die Entscheidung. Nun legten Fans und Experten nach und nahmen die Szene aus dem ÖFB-Spiel als Anlass, ihrem Unmut über die Linie einiger Schiedsrichter bei der WM Ausdruck zu verleihen.