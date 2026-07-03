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Ausgerechnet er!

Diese ÖFB-Szene sorgt bei Deutschen für Aufregung

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 16:10
Marc Cucurella ist in Deutschland durchaus noch bekannt.
Marc Cucurella ist in Deutschland durchaus noch bekannt.(Bild: EPA/CHRISTOPHER TORRES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eine Szene in der ersten Halbzeit der Partie unserer ÖFB-Elf gegen Spanien hat in Deutschland für Aufregung gesorgt. Denn gleich zwei Aspekte daran weckten böse Erinnerungen. 

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In dieser Szene beim Spiel Österreich gegen Spanien wurden in Deutschland gleich zwei traumatische Erinnerungen aufgefrischt. Was war passiert? In der 29. Minute führten die Spanier einen Eckball aus – der Ball wurde von ÖFB-Goalie Alex Schlager zunächst abgewehrt, landete aber vor den Füßen von Marc Cucurella, der anschließend ins Tor traf. 

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Doch das vermeintliche 1:0 des Titelfavoriten wurde zurückgenommen. Das Unparteiischen-Gespann entschied auf Foulspiel, nachdem Pau Cubarsi Schlage vor der Ecke bedrängt hatte. Die Spanier konnten es nicht fassen – jedenfalls eine harte Entscheidung und eine – zumindest zu diesem Zeitpunkt noch – glücklich für Österreich.

Und dann auch noch er ...
Bei den Deutschen hingegen löste sie ein Déjà-vu aus. Denn in der Nachspielzeit ihres Sechzehntelfinal-Matchs gegen Paraguay wurde ein Treffer von Jonathan Tah nach einer vergleichbaren Szene zurückgenommen. Schon damals herrschte Unverständnis über die Entscheidung. Nun legten Fans und Experten nach und nahmen die Szene aus dem ÖFB-Spiel als Anlass, ihrem Unmut über die Linie einiger Schiedsrichter bei der WM Ausdruck zu verleihen. 

Marc Cucurella
Marc Cucurella(Bild: AFP/APA/Tobias SCHWARZ)

„Das ist vergleichbar mit dem Spiel der Deutschen, es ist kein Halten, kein Stoßen, kein Ziehen zu sehen. Für mich eine normale Zweikampfführung. Aber wir haben gehört, dass der Torwart besonders geschützt werden soll. Das wurde den Schiris als Anweisung mitgegeben. Regeltechnisch sehe ich keinen Grund, einzugreifen“, kritisiert etwa auch Ex-Schiedsrichter Lutz Wagner in der „ARD“. 

Zusätzliche Brisanz in dieser Szene: Die DFB-Fans wurden durch Marc Cucurella an ein weiteres bitteres Fußball-Kapitel der jüngeren Vergangenheit erinnert. Immerhin war es der Neo-Königliche, der im EM-Viertelfinale gegen Deutschland einen Schuss im Strafraum mit der Hand blockte. Ein Elfmeterpfiff blieb aus und die Heim-EM für das DFB-Team war einige Minuten später zu Ende. Die Bilder, wie Cucurella sich im ÖFB-Match wegen des nicht gegebenen Treffers aufregte, sorgten deshalb kurz für Schadenfreude. 

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