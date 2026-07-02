Zahl der Verkehrstoten in Salzburg fast verdoppelt

Die Mobilitätsorganisation VCÖ zieht zur Halbzeit des Jahres 2026 eine traurige Bilanz auf Salzburgs Straßen. So haben sich laut Statistik die Verkehrstoten im Bundesland im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres fast verdoppelt . . .
Laut Daten des VCÖ kam in Salzburg seit Jahresbeginn 15 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Das sind um sieben mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres – die Zahl der Toten hat sich somit fast verdoppelt!
Insgesamt gab es in Österreich 160 Verkehrstote. Neben Salzburg sind auch Kärnten und Steiermark jene Bundesländer, in denen es einen Anstieg gab.
Sechs Todesopfer saßen im Auto
Die Detailanalyse des VCÖ zeigt, dass im ersten Halbjahr Pkw-Insassen (sechs Todesopfer) und Motorradfahrer (fünf Todesopfer) die größten Opfergruppen waren. Zehn dieser elf Todesopfer verunglückten auf Freilandstraßen tödlich. „Das tödliche Unfallrisiko auf Freilandstraßen ist besonders hoch. Umso wichtiger sind hier verstärkte Maßnahmen, um die Zahl schwerer Unfälle zu reduzieren und damit Gesundheit und Leben der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu schützen. Zentrale Faktoren für die Verkehrssicherheit sind zum einen das Tempo und zum anderen die Aufmerksamkeit“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Ein geringeres Tempo reduziert den Anhalteweg. Das Risiko für Unfälle sinkt, und falls es zu einem Unfall kommt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Unfall glimpflich endet.
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