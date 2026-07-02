Flughafen Salzburg errichtet neuen Hangar

Baubeginn dafür soll noch im Juli sein – und im Februar 2027 soll der neue Hangar fertiggestellt sein. Dank des hohen Vorfertigungsgrades der Bauteile, die vor Ort ähnlich einem modularen System endmontiert werden, kann die Errichtung effizient und zügig erfolgen, berichet der Flughafen. Die Kosten – nur für den Hangar – liegen bei rund 10 Millionen Euro. Für den gesamten Flughafen, der bis 2033 erneuert sein soll, sind 105 Millionen Euro einkalkuliert.