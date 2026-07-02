Flughafen Salzburg errichtet neuen Hangar

Salzburgs Flughafen wird in den kommenden Jahren stark erneuert. Um das Großprojekt 2027 starten zu können, muss aber zuerst ein neuer Hangar gebaut werden. Diese soll bis Februar kommenden Jahres schon fertiggestellt sein.
Der neue Hangar 1 entsteht direkt nach der Flughafenunterführung stadtauswärts neben der Innsbrucker Bundesstraße. Dieser muss errichtet werden, weil im Zuge der Renovierung der seit 1966 bestehende Hangar 2 abgerissen wird. Dort lagern Flugzeuge, Hubschrauber und wertvolles Wartungsequipment, die vor Wind und Wetter geschützt werden sollen.
Baubeginn dafür soll noch im Juli sein – und im Februar 2027 soll der neue Hangar fertiggestellt sein. Dank des hohen Vorfertigungsgrades der Bauteile, die vor Ort ähnlich einem modularen System endmontiert werden, kann die Errichtung effizient und zügig erfolgen, berichet der Flughafen. Die Kosten – nur für den Hangar – liegen bei rund 10 Millionen Euro. Für den gesamten Flughafen, der bis 2033 erneuert sein soll, sind 105 Millionen Euro einkalkuliert.
Die Fassade des Hangars in abgestuften Blautönen greift das Farbspiel des Himmels auf und fügt sich harmonisch in die Salzburger Bergkulisse ein. Das klare, geradlinige Design unterstreicht den technischen Charakter des Gebäudes und orientiert sich zugleich am Markenauftritt des Salzburg Airport. Der Hangar entsteht als moderne Stahlkonstruktion mit einer stützenfreien Halle von rund 90 mal 45 Metern und bietet ausreichend Platz für die Unterbringung von Flugzeugen und anderen Geräten.
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