Gefährdet „Festspielbezirk 2030“ Welterbestatus?

Das Projekt sieht zwei Bauphasen vor. In einem ersten Schritt sollen die Sanierung des Großen Festspielhauses und der Bau eines „Hauses im Berg“ erfolgen. Dazu soll im Konglomerat des Mönchsbergs eine Kaverne für eine Montagehalle, Probesäle, Technik- und Einspielräume, Verbindungsgänge und eine Zone zur Anlieferung entstehen. In Bauphase zwei sollen dann das Haus für Mozart und die Felsenreitschule saniert werden.