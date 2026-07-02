Na super! AHS-Gewerkschaft packt Holzhammer aus

Die Analyse der Gewerkschaft lässt ihrerseits Schlüsse zu: 1. Bildungsdirektion und AHS-Lehrer brauchen dringend einen guten Mediator. 2. Mit Sympathie für ein Schulmodell, zu dem viele Bildungsexperten raten, fällt man bei der AHS-Gewerkschaft durch. 3. Was gesagt und was verstanden wird – die Kluft ist alarmierend groß. 4. Gute Nacht, sollten von der Regierung wirklich einmal große Bildungsreformen angedacht werden.