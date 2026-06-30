„Für Kleinschulen ist das Standortabsicherung“

Viele Bildungsexperten sehen in Österreich wenig Chancengleichheit für Kinder. Was kann die Bildungsdirektion da tun und wie stehen sie zur Idee des Bildungsministers, die Volksschule auf sechs Jahre auszudehnen?

Das Thema Chancengleichheit ist ein Herzensprojekt von mir. Und ich sehe Möglichkeiten, das besser zu steuern. Ein Instrument ist der Chancenbonus des Bundes, der in Tirol elf Schulen zugutekommt. Ressourcen dorthin, wo sie gebraucht werden – dieses Ziel verfolgen wir auch in der Bildungsdirektion. Wir sehen uns als Unterstützer der Schulen, die wissen, was sie brauchen. Zur Idee einer 6-jährigen Volksschule sage ich nicht nein. Aber noch liegen keine Details vor. Mir ist wichtig, offen für Reformen zu bleiben und für Pilotprojekte, bevor wir in die Breite gehen.