Frühere Politikerin wird neue Bildungsdirektorin

Tirol bekommt eine neue Bildungsdirektorin – zum ersten Mal eine Frau! Ihr Name: Bettina Ellinger, 47 Jahre, Diplompädagogin, bisherige Abteilungsleiterin der Bildungsregion Tirol Ost und frühere ÖVP-Landtagsabgeordnete. Dies gaben Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und LH Anton Mattle (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Ellinger folgt auf Paul Gappmaier, der in den Ruhestand trat.