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Erste Frau an Spitze

Frühere Politikerin wird neue Bildungsdirektorin

Tirol
16.06.2026 11:42
Bettina Ellinger wird neue Bildungsdirektorin in Tirol
Bettina Ellinger wird neue Bildungsdirektorin in Tirol(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Tirol bekommt eine neue Bildungsdirektorin – zum ersten Mal eine Frau! Ihr Name: Bettina Ellinger, 47 Jahre, Diplompädagogin, bisherige Abteilungsleiterin der Bildungsregion Tirol Ost und frühere ÖVP-Landtagsabgeordnete. Dies gaben Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und LH Anton Mattle (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Ellinger folgt auf Paul Gappmaier, der in den Ruhestand trat.

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Die Position war im Jänner öffentlich ausgeschrieben worden. Insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten bewarben sich daraufhin. Nach Durchführung des gesetzlich vorgesehenen Auswahlverfahrens wurden drei Bewerberinnen und Bewerber von der eingesetzten Begutachtungskommission als geeignet eingestuft.

Als bestgeeignete Kandidatin herausgestellt
Unter diesen habe sich Ellinger als bestgeeignete Kandidatin herausgestellt, hieß es. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kommt dem Tiroler Landeshauptmann bei der Besetzung der Funktion ein Vorschlagsrecht zu. Die formale Bestellung erfolgt dann durch den Bildungsminister.

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Ellinger, die das Doktoratsstudium der Erziehungswissenschaften an der Universität Salzburg absolvierte, hat langjährige Erfahrung im Bildungswesen. Sie war Lehrerin, Schulqualitätsmanagerin, Pflichtschulinspektorin und Schulleiterin. Seit 2017 fungierte die Unterländerin auch als Obfrau des Tiroler Bildungsforums. Von 2013 bis 2018 saß Ellinger für die ÖVP im Landtag.

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