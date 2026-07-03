WM: Ronaldo und Co. sorgen für Gänsehaut-Moment

Rührende Szene nach dem WM-Krimi: Mit einer besonderen Geste haben Cristiano Ronaldo und Co. den vor einem Jahr bei einem Autounfall gestorbenen Starstürmer Diogo Jota geehrt.
Nach einem Last-Minute-Drama gewann Portugal das WM-Sechzehntelfinale gegen Kroatien mit 2:1 und steht damit im WM-Achtelfinale. Anschließend wurde für ein Siegerfoto posiert. Dabei durfte das Trikot von Jota nicht fehlen.
Dieses streifte sich Ronaldo dann auch über. Mit dem Finger zeigte er in Richtung Himmel – emotionale Szenen!
Titel für Jota?
Der frühere Angreifer des FC Liverpool, der bei Portugal die Nummer 21 trug, war am 3. Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
Für ihren ehemaligen Teamkollegen wollen Ronaldo und Co. nun den WM-Titel nach Hause holen. Der Europameister von 2016 trifft am kommenden Montag (21 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Dallas auf Österreich-Bezwinger Spanien.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.