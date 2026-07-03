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WM: Ronaldo und Co. sorgen für Gänsehaut-Moment

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 04:27
Das portugiesische Team posierte mit dem Triko von Diogo Jota.
Das portugiesische Team posierte mit dem Triko von Diogo Jota.(Bild: AFP/MATTIA OZBOT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rührende Szene nach dem WM-Krimi: Mit einer besonderen Geste haben Cristiano Ronaldo und Co. den vor einem Jahr bei einem Autounfall gestorbenen Starstürmer Diogo Jota geehrt.

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Nach einem Last-Minute-Drama gewann Portugal das WM-Sechzehntelfinale gegen Kroatien mit 2:1 und steht damit im WM-Achtelfinale. Anschließend wurde für ein Siegerfoto posiert. Dabei durfte das Trikot von Jota nicht fehlen.

Dieses streifte sich Ronaldo dann auch über. Mit dem Finger zeigte er in Richtung Himmel – emotionale Szenen!

Titel für Jota?
Der frühere Angreifer des FC Liverpool, der bei Portugal die Nummer 21 trug, war am 3. Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

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Für ihren ehemaligen Teamkollegen wollen Ronaldo und Co. nun den WM-Titel nach Hause holen. Der Europameister von 2016 trifft am kommenden Montag (21 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Dallas auf Österreich-Bezwinger Spanien.

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