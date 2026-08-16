Wie ein Bankerl gegen Einsamkeit helfen soll

Alter und Armut begünstigen Einsamkeit

Die Bank ist eine Erweiterung des telefonischen „Plaudernetzes“ der Caritas. Die Mission lautet auch hier: Einsamkeit besiegen. Das ist dringend nötig, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie von Foresight für die Caritas Wien gezeigt hat: Der Anteil an denen, die sich häufig einsam fühlen ist unter Personen mit einem Einkommen bis 1750 Euro (43%), über 65-Jährigen (31%) und alleine Lebenden (29%) besonders hoch. Einer von zehn Befragten gab an, keine Person zu haben, auf die er sich verlassen kann. Ein Drittel der Befragten schränkte soziale Kontakte aufgrund der Inflation ein.