Klopp zum Einstand: „Ein bisschen beleidigt“

„Bin nicht so dämlich“

Eine interessante These, die nur, so Klopp in seinem Einstands-Interview mit dem DFB-eigenen Videosender, nichts zu tun hat. „Es hat mich so ein bisschen auch beleidigt“, holt Klopp aus, „dass die Leute denken, ich wäre so dämlich, um in meiner ersten Amtshandlung einen Spieler anzurufen und ihm zum Wechsel zu Dortmund zu raten. Habe ich natürlich nicht gemacht, das ist nicht meine Aufgabe.“ Er habe noch nicht einmal angefangen, mit Spielern zu reden. Der neue deutsche Teamchef weiter: „Sollte ich für längere Zeit schon mit einem Spieler zusammenarbeiten und er kommt zu mir und fragt mich, was ich in einer gewissen Situation machen würde, würde ich ihm jederzeit einen Ratschlag geben, der nicht davon gefärbt ist, ob ich bei einem Klub gearbeitet habe oder nicht.“