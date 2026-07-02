Skurrile Hommage an den weltberühmten Dürer-Hasen

Auch zum Jubiläum der Albertina in Wien und der Albrecht-Dürer-Naturstudie „Feldhase“ meldete sich Blabensteiner nun wieder bei der „Krone“. Soviel Arbeit, wie Dürer bei seinem Aquarell aus 1502, mit den schier unzähligen Pinselstrichen, dürfte sich der Waldviertler nicht gemacht haben. Aber der Tierpräparator hat zum Dürer-Hasen nun einen „dür(r)en Hasen“ angefertigt, indem er einen extrem abgemagerten Feldhasen präparierte.