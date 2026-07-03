Endstation Football: U-Bahn-Derby ums Halbfinale

Und damit eines mehr, als der violette Rekordmeister vom anderen Ende der U-Bahn. „Wir haben mit 6-4 denselben Record wie in der vergangenen Saison, da haben wir ja dann die Austrian Bowl auf dem Feld gewonnen“, spielt Sobotka auf die Aberkennung des Titels durch den Verband Monate nach dem Spiel an. „Aber sportlich ist es von den Zahlen her ein gutes Omen. Und wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir sechsmal den Quarterback wechseln müssen und dann trotzdem noch die Chance auf den Titel haben, den hätte ich für verrückt erklärt.“