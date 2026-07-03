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Simmering – Ottakring

Endstation Football: U-Bahn-Derby ums Halbfinale

Sport
03.07.2026 16:54
Schafft es Chad Jeffries mit den Knights in das Halbfinale?
Schafft es Chad Jeffries mit den Knights in das Halbfinale?(Bild: GEPA)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Kaum ist die Hitzewelle vorbei, geht die Austrian Football League in die heiße Phase. Am Samstag (17, Helfort-Platz) empfangen die Vienna Knights die AFC Vienna Vikings im Wildcard-Game um den Einzug ins Halbfinale. Der Aufsteiger vom einen Ende der U3 empfängt den Rekordmeister von der anderen Endstation.

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„Theoretisch könnten wir ja wirklich mit der U-Bahn hinfahren“, schmunzelt Ben Sobotka, Headcoach der AFC Vienna Vikings. Die Simmeringer müssen am Samstag  im Wildcard-Game der Austrian Football League bei den Vienna Knights antreten. Am anderen Ende der U-Bahn-Linie U3 – in Ottakring.

Ben Sobotka, Headcoach der AFC Vienna Vikings.
Ben Sobotka, Headcoach der AFC Vienna Vikings.(Bild: GEPA)

Wo sich Headcoach Ivan Zivko schon auf das Spiel freut: „Wir wollten uns in dieser Saison als Aufsteiger den Respekt der Liga erarbeiten, das haben wir schon erreicht.“ Das Team, bei dem eine Vielzahl der Akteure erst seit ein oder zwei Jahren Football spielt, hat sieben der zehn Spiele im Grunddurchgang gewonnen. 

Knights-Headcoach Ivan Zivko (re.) im Gespräch mit seinem Quarterback Chad Jeffries.
Knights-Headcoach Ivan Zivko (re.) im Gespräch mit seinem Quarterback Chad Jeffries.(Bild: GEPA)

Und damit eines mehr, als der violette Rekordmeister vom anderen Ende der U-Bahn. „Wir haben mit 6-4 denselben Record wie in der vergangenen Saison, da haben wir ja dann die Austrian Bowl auf dem Feld gewonnen“, spielt Sobotka auf die Aberkennung des Titels durch den Verband Monate nach dem Spiel an. „Aber sportlich ist es von den Zahlen her ein gutes Omen. Und wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir sechsmal den Quarterback wechseln müssen und dann trotzdem noch die Chance auf den Titel haben, den hätte ich für verrückt erklärt.“

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