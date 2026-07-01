WM-Fluch gutes Omen für Österreichs Nationalteam

Hilft ein WM-Fluch dem österreichischen Fußball-Nationalteam, gegen Spanien für die ganz große Sensation zu sorgen? Ein Blick in die jüngere Vergangenheit des Mega-Turniers lässt dies vermuten, denn gleich drei Teams haben seit ihrem (bislang letzten WM-)Titelgewinn kein K.o.-Spiel mehr gewonnen.